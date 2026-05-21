水平線が、新曲「ロケンロー」を5月20日に配信リリース。あわせてMVを公開した。 （関連：【映像あり】水平線、ロックンロールへの憧憬を感じさせる痛快な新曲「ロケンロー」MV） 同楽曲は、田嶋太一（Vo/Gt）が作詞作曲を手掛け、自分の感情を素直に爆発させた歌詞、ロックンロールへの憧憬を感じさせる痛快なメロディとギターサウンドが印象的な楽曲。また、田嶋と安東瑞登（Vo/Gt）