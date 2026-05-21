マザーハウスは、「マザーハウス 羽田エアポートガーデン店」を4月29日にオープンした。店内ではレザーバッグや革小物、ストールやジュエリーを取り扱うほか、空港限定アイテムも用意している。フライト前の時間にレザーケアサービスも受け付ける。日本の縁起物を象嵌と呼ばれる伝統技法で仕立てた、空港限定のチャームシリーズ「NIPPON Charm」に、羽田エアポートガーデン店のオープンを記念した新色「NIPPON Charm Nishiki-goi」