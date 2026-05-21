ドコモが「5G SA」の月額料金を無料に（写真はコミックマーケット107の会場に設置された車載基地局） NTTドコモは21日、ドコモやahamoで提供している「5G SA」（StandAlone）の利用料金を0円に改定すると発表した。改定日は5月27日。これにより、キャンペーンによらず永年無料で利用できるようになる。 5G SAは、5G専用の設備を利用して通信するサービス。従来の5G NSAは4G LTEと一部の設備を共用し