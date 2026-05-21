いつもよりも冷静に、淡々と投げ続けていた大谷(C)Getty Images異次元の投球は続く――。現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）が、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。3登板ぶりに投打の“リアル二刀流”で起用された背番号17は、5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点と快投。同地区の宿敵を相手に支配力を発揮した。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン初回の第1