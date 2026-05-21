M!LKの佐野勇斗さんは5月15日、自身のInstagramを更新。ニューヨークの夜の街でのオフショットを披露しました。【写真】佐野勇斗、ニューヨークでのオフショット！「イケメンすぎるしサラスト優勝」佐野さんは「GUCCI New York」とつづり、6枚の写真を投稿。GUCCI（グッチ）のバッグのデザインが映える上下黒いコーディネートの佐野さんが、ニューヨークの夜の街で撮影した写真を披露しています。この投稿にコメントでは「はーあか