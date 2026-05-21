言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日本の生活に深く根差してきたアイテム、人間関係や物事の調和を表す言葉、そして多くの実力者が一斉に登場する場面という、多彩な3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ばんお□□い□□いぶみヒント：２つ以上