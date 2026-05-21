アニメ『僕のヒーローアカデミア』の黒霧役などを務めた声優の藤原貴弘さんが亡くなったことが21日、所属する賢プロダクションの公式サイトで発表されました。43歳でした。公式プロフィルによると、藤原さんは7月15日生まれの北海道出身。アニメ『僕のヒーローアカデミア』の黒霧役や、『宇宙兄弟』のアンディ･タイラー役、『BLEACH 千年血戦篇』のジェローム・ギズバット役などを務め、海外の映画・ドラマの吹き替えでも活躍しま