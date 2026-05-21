騒音や火災の危険性などを理由に、都内の公園の多くで禁止されてきた花火ですが、今、各自治体で解禁する動きが広がっています。【写真を見る】「公園での手持ち花火」解禁広がる“皆が納得できるルール作りがカギ”【ひるおび】公園での手持ち花火について街の人はー「賛成です。家の近くでできると（子どもが）花火に触れる機会も増えると思いますし、夏の思い出ができるんじゃないかなと思います。」（北区在住・30代男性）「