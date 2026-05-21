JR東海とJR西日本は、これまでゴールデンウイーク・お盆・年末年始の期間に、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」号を全席指定で運行していましたが、下記の3連休にも「全席指定」での運行を実施すると5月21日に発表しました。 スポーツの日:2026年10月10日（土）～10月12日（月・祝）勤労感謝の日:2026年11月21日（土）～11月23日（月・祝）成人の日:2027年1月9日（土）～1月11日（月・祝）