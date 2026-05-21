石油化学工業協会は21日、基礎化学品を生成するエチレン生産設備の4月の稼働率が67.3％（速報値）となり、記録が残る1996年以降で最低を更新したと発表した。エチレンは洗剤や塗料、医薬品など最終製品の原材料となる。中東情勢の影響で原料のナフサが調達しにくく、エチレンのコストが上昇しており、消費者が手に取るさまざまな関連商品の値上げにつながっている。エチレン生産設備の4月の稼働率は、68.8％だった3月に続き2カ