新幹線「のぞみ」JR東海とJR西日本は21日、2026年度の繁忙期に東海道・山陽新幹線の「のぞみ」を全席指定で運行する期間を追加したと発表した。公表済みのお盆などに加え、26年度下期の3連休も対象とする。追加した期間は10月10〜12日、11月21〜23日、27年1月9〜11日、3月20〜22日。3連休の利用者数が最近増加しており、混雑緩和を図る。のぞみ以外の「ひかり」や「みずほ」などは通常通り自由席を設ける。両社は1月、のぞみ