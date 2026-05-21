「渡る世間は鬼ばかり」「ありがとう」「肝っ玉かあさん」など、数多くのヒットドラマをＴＢＳから世に送り出してきたプロデューサー・演出家の石井ふく子（９９）の初期作を集めた「ＴＢＳレトロスペクティブ映画祭」が２２日から、東京都杉並区の映画館「Ｍｏｒｃ（モーク）阿佐ヶ谷」で始まる。ドラマ界のレジェンドの来歴を大スクリーンで振り返ることができる貴重な機会だ。大阪、京都など全国４か所でも開催する。（田上拓