レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）初日（２１日、駒沢体育館）で、男子グレコローマンスタイル６３キロ級に出場した文田健一郎（ミキハウス）が決勝進出を決めた。同６０キロ級でパリ五輪金メダルの文田にとって、約１年９か月ぶりの実戦。２年後のロサンゼルス五輪を見据える上で「いろんな大会とか、自分の目標とか、あとは今の実力を考えた」。非五輪階級とはいえ、盤石の戦いを披露