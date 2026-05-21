派手な快勝の裏で、ドジャース救援陣の安定感が際立っている。チームは２０日（日本時間２１日）、敵地ペトコ・パークでパドレスに４―０で快勝した。大谷翔平投手（３１）は初回先頭打者弾を放ち、投げては５回３安打無失点で４勝目。防御率を０・７３まで下げた。リアル二刀流の活躍で連勝を飾った一戦で、もう一つ強烈な存在感を示したのが、先発降板後もゼロを並べたブルペンだった。米メディア「クラッチポインツ」は、ド