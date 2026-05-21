米ＷＷＥ殿堂者で「カクタス・ジャック」のリングネームで知られるミック・フォーリー（６０）が、米国・ＡＥＷに移籍することになった。ＡＥＷのトニー・カーン社長が２０日（日本時間２１日）、自身のＸで発表した。フォーリーは、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカｖｓＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）の王座戦が行われる、ＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」（２４日