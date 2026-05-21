楠木正成の実像はどのようなものだったか。青山学院大学文学部史学科准教授の谷口雄太さんは「楠木正成が後醍醐天皇とつながっていたことは確からしいが、楠木正成が当時より一層明らかに連絡・協力していた人物がいる。幕府も、両者を名指しで誅伐対象としていた」という――。※本稿は、谷口雄太『太平記史観 日本人の歴史認識を支配した物語』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。東京、皇居の外にある楠木正成の銅像（画