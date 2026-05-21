歳をとったら病気とどう付き合うといいか。医師の和田秀樹さんは「ある程度高齢で体のなかに悪いところがない人はほぼいない。病気を抱えていても、悪いところがあるという前提で生きることが大切だ」という――。※本稿は、和田秀樹『老いの品格 品よく、賢く、おもしろく』（PHP文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kumikomini※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kumikomini■根拠のない不安に振りまわ