2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。エネルギー・安全保障部門の第2位は――。▼第1位日本は原発を手放さなくて本当によかった…すべての原発を潰し､フランスの電力に頼るドイツの末路▼第2位トランプはもう負けている…グダグダな｢勝利宣言｣を出したアメリカが､イラン攻撃で犯した"決定的な失敗"▼第3位習近平だけが｢軍国主義の復活｣と猛反発…海上自衛隊が手に入れた"