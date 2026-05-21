BTS・SUGAの超人エピソードが話題だ。北米ツアー中にマラソン大会に出場し、驚異的な記録を叩き出したと話題を呼んでいる。【写真】「メロすぎ」SUGAのオフショット米紙『サンフランシスコ・クロニクル』は5月20日（現地時間）、SUGAが17日に開催された伝統あるランニングイベント「Bay to Breakers」に参加し、数千人のランナーと共にサンフランシスコの街を駆け抜けたと報じた。（写真提供＝OSEN）SUGASUGAは12kmのコースを1時間