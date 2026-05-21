韓国を代表する音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」の第3弾ラインナップが公開された。「第35回ソウル歌謡大賞」は５月21日、HANRORO、LE SSERAFIM、SAY MY NAME、IDID、MODYSSEY（デビュー順）らが名を連ねた第3弾出演ラインナップを発表した。【注目】ATEEZ、ALD1も！「第35回ソウル歌謡大賞」豪華ラインナップ“今最も勢いのあるシンガーソングライター”として注目を集めるHANROROが、「ソウル歌謡大賞