映画監督のキム・チャンミンさんを暴行死させた被疑者らが、傷害致死ではなく“殺人罪”で裁判にかけられる。5月21日、議政府（ウィジョンブ）地検南楊州（ナミャンジュ）支部は、殺人と障害者福祉法違反の容疑で30代男性A氏とB氏を拘束起訴した。【画像】目には涙、耳には血が…キム・チャンミンさん、搬送時の姿A氏とB氏は昨年10月20日午前1時未明、京畿道（キョンギド）九里（クリ）市のある飲食店でキムさんを暴行し、死亡させ