Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ木戸柊摩（２３）が、チームで唯一の全試合出場を果たし、８連勝へと導く。７連勝中でＪ２・Ｊ３百年構想リーグの東地区Ｂで２位につける札幌は、今季最終のホーム・磐田戦（２３日）に向けて、２１日は宮の沢で紅白戦などを行った。大卒２年目の木戸は、ここまでの１７試合でただ一人、全戦に出場。うち１６試合で先発と、中軸を務めてきた。「去年もチャンスをいただける場面は多かったですけ