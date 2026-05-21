◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日、栗東トレセン３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。ＪＲＡ女性騎手として初めてクラシック競走に騎乗する今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が乗るジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は８枠１６番に決まった。１６番枠は、１８頭立てとなった１９９２年以