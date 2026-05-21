福岡県宗像市の男性が、マダニが媒介するウイルス感染症「SFTS」に感染したことが確認されました。「SFTS」の感染確認は、ことし県内では初めてで、福岡県などは対策を呼びかけています。 福岡県によりますと、宗像市の70代男性は、5月11日に発熱や関節痛、けん怠感などの症状が現れました。18日になって下痢や意識混濁などで入院し、19日に福岡県保健環境研究所で遺伝子検査をした結果、マダニが持つウィルスによる「重症熱