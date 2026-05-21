忙しい日のごはん作りは、できればラクしたいもの。そんなときに頼りになるのが、スーパー「TOP」の総菜＆弁当コーナーです。今回はガッツリ系からさっぱり系まで、家族みんなで楽しめそうな4品を実食してみました。マミーマート系列のスーパー「TOP」は、特にお弁当のラインナップが豊富で、価格は500円前後の商品が中心。ボリューム満点で満足感の高いお弁当を、物価高の今でも手に取りやすい価格で購入できるのがうれしいポ