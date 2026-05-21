◇大相撲夏場所１２日目（２１日、東京・両国国技館）東幕下２２枚目・上戸（立浪親方（元小結・旭豊））が西同１９枚目・旭水野（大島）を４勝２敗で２場所連続の勝ち越しを決めた。鋭い出足で一気に押し出し、「（相手が）引いてきたので、反応できて前に出られた」とうなずいた。今場所は２日目まで弓取りを務めていた上戸。残り一番も白星を上積みすれば、来場所は幕下上位に復帰の可能性も高まる。「ちゃんと稽古して元の