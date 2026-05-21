【新華社北京5月21日】小満は夏の2番目の節気で、夏に収穫する作物が実り始め、気温と湿度が上がっていく時期に当たる。生活面では早寝早起きを心がけ、室内の風通しを良くし、カビの発生を防ごう。食事には苦味と酸味を組み合わせるのが望ましい。特にニガウリとサンザシの組み合わせは肝機能を高める効果がある。精神面では感情の起伏を避け、公園や湖畔の散歩などでリラックスすると良い。朝か夕方の涼しい時間帯に、うっ
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