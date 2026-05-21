日本野球機構(NPB)は21日の公示を発表。阪神は4選手を入れ替えました。登録抹消されたのは茨木秀俊投手と石黒佑弥投手です。茨木投手は前日の中日戦で初回、先頭に四球を与えると1アウト2塁のピンチで板山祐太郎選手に先制のタイムリーヒットを許し、1点を献上。2回にマラー投手にヒットを許すと、次打者に四球を与え1、2塁のピンチを背負います。ここで山本泰寛選手に、3ランホームランを被弾し序盤で一挙4失点。2回でマウンドを