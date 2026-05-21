元フジテレビでフリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が21日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ぱるむも一緒にお仕事」とつづり始めた。「みなさんに可愛がっていただきながら、ぱるむも頑張りました。内容についてはまたお知らせしますね」と愛犬との2ショットを投稿した。ネットでは「可愛い！」「素敵なツーショット」「凄くお綺麗」「超美しい」などの声があが