プロ野球・中日は21日、櫻井頼之介投手を1軍登録、杉浦稔大投手の登録を抹消しました。プロ1年目の櫻井投手は前回10日の巨人戦で先発し5回3失点で自身に勝ち負けつかず、ここまで1軍で6度登板し0勝3敗、防御率6.29となっています。抹消された杉浦投手はここまで11試合に登板し1勝2敗4ホールド、防御率6.52の成績。前回登板した19日の阪神戦では7回から登板し2アウトを奪いますが、その後ヒットとフォアボールで満塁となり降板しま