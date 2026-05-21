◇出場選手登録【阪神】カーソン・ラグズデール投手、キャム・ディベイニー内野手【巨人】田中将大投手【中日】桜井頼之介投手【広島】佐藤啓介内野手、名原典彦外野手◇同抹消【ソフトバンク】藤原大翔投手、大野稼頭央投手【日本ハム】玉井大翔投手、上原健太投手、大塚瑠晏内野手【楽天】前田健太投手、YG安田捕手【西武】菅井信也投手【阪神】茨木秀俊投手、石黒佑弥投手【中日】杉浦稔大投手【広島】林晃汰内野手、田村俊介外