NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。広島は4選手を入れ替えました。登録となった名原典彦選手は、同日に支配下契約となったことが発表されました。2022年ドラフトの育成1位で、青森大から広島に入団した4年目の25歳外野手。今季はファームの27試合に出場し、打率.242、3打点、8盗塁をマークしています。同じく昇格となった佐藤啓介選手は今季2度目の1軍登録。開幕1軍を勝ち取ったのち、9打数無安打という成績で4月29日に抹消と