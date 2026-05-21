元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。日本代表のチームメートで11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）とのやり取りを明かした。丸山はストーリーズで「澤さんからお土産頂き」と、澤さんにメンションをしながらカラフルな靴下の写真をアップ。「楽しかった夜を思い出して今日も頑張ります」と伝えた。これを受けて澤さんもストーリーズで「遅くなっちゃったけど…か