日本野球機構(NPB)は21日の公示を発表。巨人は田中将大投手を1軍登録しました。田中投手は、今季6度の先発で3勝1敗。防御率2.27、QSを3度記録するなど好投を続けています。前回登板となった9日の中日戦では、5回4失点(自責点1)で敗戦投手となっていました。今季4勝目を目指し、この日行われる首位ヤクルト戦に先発予定です。