円谷プロが21日、公式サイトを更新。ユーエム株式会社との「ウルトラマンシリーズ」の日本国外における利用権に関する書面を公開した。「ユーエム株式会社（以下『ユーエム社』といいます）を被告として提起しておりました、初期ウルトラマンシリーズの日本国外利用権に関する『利用権不存在確認請求事件』につきまして、2026年5月14日に、東京地方裁判所において、当社の主張が全面的に認められる勝訴判決（以下『本判決』と