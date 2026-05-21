イタリア1部リーグ・ペルージャでプレーしていたバレーボール・石川祐希選手。21日に日本へ帰国し、会見を行いました。ここまでを振り返り、第一声「複雑なシーズンだった」と振り返った石川選手。ケガのため思うような活動ができず、チームとして4つのメダルを獲得するも、それに貢献できなかった悔しさを吐露します。その中でも2シーズンをペルージャで過ごし「たくさんの学びがあったと思いますし、トップチームであり続ける、