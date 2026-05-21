元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が21日、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、栃木県上三川町で14日に起きた強盗殺人事件について見解を示した。同町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28