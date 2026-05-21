◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月21日甲子園）天気予報が悪く、試合実施にも影響があると見られていた甲子園だが、予定通り16時に開門。試合実施に向けて、舞台裏は動き出した。朝からの雨で阪神、中日ともに室内での練習を行い、グラウンドはシートに覆われたまま。藤川球児監督も20日の試合後「明日もやりたい」と意欲を示していた。