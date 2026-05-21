韓国の男性5人組グループ、超新星が21日、東京・豊島区の池袋サンシャインシティ噴水広場で、20日に発売したミニアルバム「Ichigo Ichie」の発売記念イベントを行った。リード曲「HOT」はダンスナンバーで腰を突き上げるセクシーな振り付けが特徴的。「KEEP SHINING」は躍動感あふれるサウンドで、さわやかな“超新星らしさ”があふれている。ゴニル（38）は「09年9月9日にこの場所で初めてリリースイベントをやりました。あれから