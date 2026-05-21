「うちのカラス、シャワーしないと怒る上にドライヤーしないと怒るんだけど何なの？」【写真】シャワー後にドライヤーしてもらうカラスのクロくんこんなポストをされたのは、がーちゃんねる（※カラスの名前はクロです）（@gar64crow）さん。洗面台の縁にちょこんと止まり、ドライヤーの風を待っているかのようなカラスのクロくん。動画では、シャワーからドライヤーまでを“当然の流れ”として求めている様子が映っており、その賢