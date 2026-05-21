北関東道へのアクセスも向上！ 渋滞解消でメリット大栃木県が整備を進めてきた一般国道408号真岡南バイパスが、2026年7月11日の午後3時に供用を開始します。このバイパス整備事業は、2014年度から着手されており、全体延長は3.5km、総事業費は約140億円に上る大規模なプロジェクトです。【画像】一般国道408号「真岡南バイパス」の概要を画像でみる今回供用開始となる真岡南バイパスは、都市計画道路である「鬼怒テクノ通り