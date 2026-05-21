“シティターボ風”デカールが懐かしい！ホンダは2026年5月21日、新型の小型EV（電気自動車）「Super-ONE（スーパーワン）」を発表しました。翌22日に発売されます。スーパーワンは、軽ワゴン「N-ONE e：」のプラットフォームをベースにしながら、日常の移動を刺激的な体験へと進化させることを目指した新型EVの4人乗りスポーツモデル。【画像】これが新型「スーパーワン」純正アクセサリーです！ 画像を見る！（30枚以上）