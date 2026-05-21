岡山県警は10代の男性2人を監禁し暴行を加えたとして、男子高校生を含む10代から40代の男女8人を逮捕した事件で、新たに津山市の男子高校生（17）を逮捕しました。 【写真を見る】10代の男性2人を集団で監禁し暴行を加えた疑いで男女8人が逮捕された事件新たに男子高校生（17）を逮捕9人目に【岡山】 8人は男性2人を監禁・暴行した疑い この事件は今年3月17日午前0時35分ごろから午前4時40分ごろまでの間、岡山県勝央町の路