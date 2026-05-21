SUPER★DRAGONの新曲「Call Me Asap」が、TVアニメ『神の雫』第2クールのオープニングテーマに起用される。 （関連：【画像あり】SUPER★DRAGON、メジャー6thシングル『Call Me Asap / NUMBER』ジャケット各種） 同楽曲は、7月15日リリースのメジャー6thシングル『Call Me Asap / NUMBER』に収録され、6月8日に先行配信リリース。1月リリースの「Break off」、4月リリ&#125