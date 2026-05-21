自治体指定のごみ袋が一部店舗で品薄になっていますが、冷静な対応が必要です。北海道北斗市や七飯町では、６月末まで指定外のごみ袋も使用可能になっています。札幌市によりますと、指定ごみ袋の十分な在庫があり、価格も条例によって決まっているため値上がりすることもないということです。買いだめなどは控えるように呼びかけています。