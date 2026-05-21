22日、薩摩地方は朝に雲が広がるものの、日中から夜は概ね晴れ、蒸し暑い体感となりそうです。大隅地方も朝はやや曇りますが次第に晴れ、夏日や真夏日の暑さが続く見込みです。種子島・屋久島は午前に雲が広がるものの午後は晴れそうです。奄美地方は朝から雨で、午前は雷を伴い激しく降る恐れがあります。気象庁によると、今年の夏は気温が平年より高く、降水量は平年並みの予想です。また、台風はエルニーニョ現象の