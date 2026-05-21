PGAツアー選手を数多く輩出してきた名門・ウェイクフォレスト大学のゴルフ部でプレーし、現在はコーチとして活動する青島賢吾。弾道計測器『TrackMan』の認定プロとしても活動する同氏は、「日本でも、より多くのゴルファーにデータを活用した環境を届けたい」という思いから、トラックマン1台を寄贈するチャリティ企画を実施していた。【写真】 スイングを3次元で可視化トラックマンが新機能を公開世界では当たり前のように活用