フリーアナウンサーの望月理恵が自身のインスタグラムを更新。仕事関係者からの誘いを受け、早朝ゴルフを楽しんできたことを投稿した。【動画】読みは完璧！ あと一転がりに泣いた望月理恵のパッティング「なんと千葉のコースでスタートが4時55分」「そうなると、、、何時に家を出発すればいいんですか！？」と戸惑う望月。「結果、出発は3時でした」「夜中！！笑笑」と、もはや「早朝」とは言えない時間になってしまった。「こん