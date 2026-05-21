マツダが新型「CX-5」を発売した。発表会に登壇した開発主査の山口浩一郎さんは、新型CX-5の開発で「日々の使い勝手に徹底的にこだわり、SUVの王道を極める」ことを目指したとする。マツダの中核モデルはどう変わったのか。新型「CX-5」とマツダのアンバサダーに就任した綾瀬はるかさん新型「CX-5」の写真を一気に見る9年ぶりのモデルチェンジでどう変わった?CX-5は2012年の登場以来、世界で500万台以上が売れたマツダの中核モデル