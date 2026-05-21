放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は、テレビ朝日系情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』のコメンテーターが、イラン情勢を巡ってホワイトハウスの高官に対し「ユダヤ人」と言及した件について、委員会として取り上げないことを決めた。15日に開催した会合の議事概要で公表した。テレビ朝日本社＝東京・六本木この発言は、4月10日放送の同番組で、アメリカとイランの協議に関するニュースを取り上げた際のもの。テ